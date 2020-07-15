На одном из курортов в Херсонской области обнаружили китайский вирус

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сюжет ТСН.

Стало известно, что инфекцию обнаружили в селе Стрелковое 10 июля: заболел официант, тест е него подтвердил наличие коронавируса. Базу отдыха оперативно закрыли на карантин. На данный момент официант проходит курс лечения в инфекционной больнице, заболевание проходит бессимптомно.

Сообщается, что пансионат закрыли на карантин еще 10 июля, однако отдыхающие начали разъезжаться лишь спустя два дня, мотивируя свое решение тем, что отдых у них оплачен и добыть на курорте необходимо до конца.

Всем отдыхающим в пансионате сделали тесты, китайский вирус не обнаружили ни у кого.

"Нам сделали тесты, они негативные, мы не видим причины срываться отсюда", – заявила одна из отдыхающих.

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Politeka сообщала, что из-за обострения ситуации с коронавирусом власть Одессы приняла решение об усилении карантинных мероприятий. В частности, введен запрет на работу ночных клубов и ресторанов после 23.00. Однако развлекательные заведения все равно продолжают работать и заполнены отдыхающими в темное время суток, о чем свидетельствуют фото, сделанные местными журналистами.

По информации СМИ, 14 июля около полуночи заведения, которые работали до 23.00, уже закрывались, в то время как круглосуточные заведения продолжали принимать посетителей.

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