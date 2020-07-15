Українська письменниця Оксана Забужко розповіла, що загрожує Україні, крім війни на Донбасі
На її думку, війна (бій прим.ред.) в Україні є не тільки фізичною і відбувається не тільки на лінії зіткнення на Донбасі. Протистояння проти російських штучно насаджених цінностей-імплантів спостерігається на всій території.
Таку думку вона висловила 2019 року в ефірі "Радіо Свобода".
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"Сенс кожної національно-визвольної війни і сенс незалежності як процесу, зокрема, полягає саме в тому, щоб відокремити проблеми ззовні від иманентних, тобто внутрішніх, тих, які обумовлені тим, що ось я такий, і це мої внутрішні проблеми. Але може статися тільки тоді, коли я чітко відріжу від себе все те, що привнесено ззовні, імплантовано під шкіру, посаджено тут кількома поколіннями і розповідає, що він — це я", — сказала письменниця.
Вона нагадала, що війна все ще триває, але вона не тільки відбувається на Сході. Бій у нас не тільки на сході, не тільки на Донбасі, на всій території України спостерігається насажування російських цінностей.
"Ми ще не виграли цієї війни. Війна триває. Ми в процесі. Війна у нас не тільки на сході, не тільки на Донбасі. Цілий історичний сенс і пафос цієї війни як раз і полягає в тому, щоб позбутися цих імплантів. Цей процес триває. І він незворотній", заявив Забужко.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, а це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.