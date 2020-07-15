Украинская писательница Оксана Забужко рассказала, что угрожает Украине, кроме войны на Донбассе

По ее мнению, война (сражение прим.ред.) в Украине является не только физической и происходит не только на линии соприкосновения на Донбассе. Противостояние против российских искусственно насаженных ценностей-имплантов наблюдается на всей территории.

Такое мнение она высказала 2019 года в эфире "Радио Свобода".

"Смысл каждой национально-освободительной войны и смысл независимости как процесса в частности состоит именно в том, чтобы отделить проблемы суггестирование извне от имманентных, то есть внутренних, тех, которые обусловлены тем, что вот я такой, и это мои внутренние проблемы. Но может произойти только тогда, когда я четко отрежу от себя все то, что привнесено извне, имплантировано под кожу, посажено здесь несколькими поколениями и рассказывает, что он — это я", — сказала писательница.

Она напомнила, что война все еще продолжается, но она не только происходит на Востоке. Сражение у нас не только на востоке, не только на Донбассе, на всей территории Украины наблюдается насаживание российский ценностей.

"Мы еще не выиграли этой войны. Война продолжается. Мы в процессе. Война у нас не только на востоке, не только на Донбассе. Целый исторический смысл и пафос этой войны как раз и состоит в том, чтобы избавиться вот этих имплантов. Этот процесс продолжается. И он необратим", — заявил Забужко.