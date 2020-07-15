Після тижневого голосування за поправки до Конституції РФ російська влада так надихнулася успіхом, що зважилася на черговий крок

Держдума схвалила поправки, які допускають проведення голосування на парламентських виборах впродовж трьох днів, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що поправки внесені перед другим читанням законопроекту № 47830-6, який в 2012 році в палату подав тодішній президент Дмитро Медведєв.

Зокрема, вони допускають, що, за рішенням ЦВК, голосування може проводитися «за межами приміщення для голосування на територіях і в місцях, придатних до обладнання для проведення голосування (на прибудинкових територіях, на територіях загального користування та в інших місцях)».

У соцмережах рішення депутатів вже знайшло свій відгук.

«Тепер «електоральні аномалії» або по-російськи, вкидання, на російських виборах будуть такі, що результати 146% згадуватимемо з любов'ю!», – йдеться в мікроблозі Μид Ρöuccu.

«Громадяни! Бережіть візки в супермаркетах – зовсім скоро вони перетворяться на пункти для голосування!», – іронізують у блозі «Вуса Пєскова».

«Не згоден з братами - депутатами! У нас повинно бути перманентне - гібридне голосування! 365 днів на рік. Поєднане з Салютом, Парадом, Полком, Молитовним Стоянням, Ходом, Співом у Вікно На Цвяхах!», «Да-Да, «...на прибудинкових територіях і в місцях загального користування»(з). Ссинатор Клізмас вже схвалив. Я так розумію, що це біля смітників і в громадських вбиральнях. Держава - вигрібна яма», «Молодці бойкотчики, показали владі, що можна з виборами робити, що завгодно, і протесту не буде. Будемо вдома, так ось це все нелигітимно», «Як раз ті, хто ходив і голосував, показав, що їм норм така процедура», – ортвечают в коментарях.

Раніше ми розповідали, що голосування за поправки в Конституцію РФ перетворили на цирк з радянським антуражем.

З 25 червня по 1 липня в РФ пройшов референдум за поправки в основний закон, які дозволять Володимиру Путіну піти на ще один президентський термін без перерви. Жителі села Горбунки в Ленінградській області креативно підійшли до організації заходу й оформили дві ділянки в «сталінському» стилі 30-х років.

На виборчій дільниці поставили бюст Леніна, прикрасили стіни радянськими прапорами, плакатами та раритетними речами. Самі члени виборчої комісії переодяглися в тематичні костюми: колгоспників, фізкультурників і співробітників НКВС.

Нагадаємо, дні режиму Путіна полічені, астролог назвав дату повалення: "Піднімуться протести і...".

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