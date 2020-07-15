После недельного голосования за поправки к Конституции РФ российские власти так вдохновились успехом, что решились на очередной шаг

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что поправки внесены перед вторым чтением законопроекта № 47830-6, который в 2012 году в палату подал тогдашний президент Дмитрий Медведев.

В частности, они допускают, что, по решению ЦИК, голосование может проводиться «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)».

В соцсетях решение депутатов уже нашло свой отклик.

«Теперь «электоральные аномалии» или по-русски, вбросы, на российских выборах будут такие, что результаты в 146% будем вспоминать с любовью!», – говорится в микроблоге Μuд Ρöuccu.

«Граждане! Берегите тележки в супермаркетах – совсем скоро они превратятся в пункты для голосования!», – иронизируют в блоге «Усы Пескова».

«Не согласен с братьями - депутатами! У нас должно быть перманентное - гибридное голосование! 365 дней в году. Совмещенное с Салютом, Парадом, Полком, Молитвенным Стоянием, Ходом, Пением в Окно На Гвоздях!», «Да-да, «...на придомовых территориях и в местах общего пользования»(с). Ссынатор Клизмас уже одобрил. Я так понимаю, что это у помоек и в общественных сортирах. Государство - выгребная яма», «Молодцы бойкотчики, показали власти, что можно с выборами делать, что угодно, и протеста не будет. Будем дома, так это вот всё нелигитимно», «Как раз те, кто ходил и голосовал, показал, что им норм такая процедура», – ортвечают в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что голосование за поправки в Конституцию РФ превратили в цирк с советским антуражем.

С 25 июня по 1 июля в РФ прошел референдум за поправки в основной закон, которые позволят Владимиру Путину пойти на еще один президентский срок без перерыва. Жители деревни Горбунки в Ленинградской области креативно подошли к организации мероприятия и оформили два участка в «сталинском» стиле 30-х годов.

На избирательном участке поставили бюст Ленина, украсили стены советскими флагами, плакатами и раритетными вещами. Сами члены избирательной комиссии переоделись в тематические костюмы: колхозников, физкультурников и сотрудников НКВД.

Напомним, дни режима Путина сочтены, астролог назвал дату свержения: "Поднимутся протесты и...".

Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.

Также Politeka писала, что озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом, фотожаба произвела фурор.