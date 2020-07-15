Французький співак Поль Манондіз з першого погляду закохався в батьківщину своєї дружини - Україну

Як передає Politeka.net, він розповів про свої враження в інтерв'ю виданню "РБК Україна" у жовтні 2017 року.

В 2014 році, під кінець Революції гідності, дружина Поля, Олена, вирішила поїхати допомогти співвітчизникам. Її чоловік підтримав таку ідею. Тепер Манондіз записує пісні українською мовою і виступає з концертами по всій Україні.

"Я приїхав сюди на місяць, щоб зустрітися з родиною моєї дружини. Я закохався в Україну. Після одного місяця перебування залишився ще місяць, а потім – ще на один. Як виїхав з України ненадовго, але зрозумів, що так за нею скучив, що дуже скоро знову повернувся”, - заявив Поль.

За словами музиканта, в Україні йому подобається практично все, окрім хіба що місцевих доріг. Незважаючи на це, Мандониз вірить, що українці зможуть досягти великих успіхів у розвитку держави.

“Здається, я люблю в Україні буквально все. Людей, менталітет, традиції. Українську музику. Я люблю кожен квадратний кілометр, кожен квадратний сантиметр України! У цієї країни – величезний потенціал”, - вважає француз.

Поль зізнався, що його французькі родичі скептично сприйняли його ідею про переїзд. За його словами, у Франції активно розгорнулася російська пропаганда, яка нав'язує місцевим жителям хибні уявлення про життя в Україні:

"Мої родичі думали, що тут небезпечно. До того ж, на жаль, багато хто у Франції до цих пір думає, що Україна - це десь в Росії. Це тому, що люди далеко не завжди намагаються розібратися в цьому питанні. Якщо шукають якісь новини про Україну, то відразу ж потрапляють на франкомовні російські ЗМІ. Вони ведуть у Франції дуже потужну пропаганду".

Як зазначив Поль, з часом йому вдалося переконати своїх близьких, які теж полюбили Україну.

“Вони приїхали і побачили все на власні очі. І, знаєте, не хотіли їхати! Сказали, що Україна - неймовірна країна! Звичайно ж, хочуть приїхати ще”, - розповів Манондіз.

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