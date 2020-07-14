Втрата електоральних симпатій загрожує наслідками не тільки для президента

Падіння рейтингу українського президента Володимира Зеленського до 35% відсотків тільки на руку Кремлю, який хоче посилити тиск на Київ

Таку думку в ефірі одного з телеканалів озвучив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає Politeka.net.

Він вважає, що РФ хоче змусити Володимира Зеленського поступитися, щоб згодом вирішити питання з Донбасом.

«Росія зараз дуже прагне натиснути на Україну. Вона точно так, як і все українське суспільство, особливо політичний клас, дивиться на опубліковані рейтинги президента, і розуміє, що зараз той момент, коли можна тиснути на Зеленського», – підкреслив він.

Що стосується безпосередньо Зеленського, то для нього важливо напередодні місцевих виборів, де ставки дуже високі, досягти прогресу з Донбасу. Тому висуваються нові умови, які створюють нервозну атмосферу.

Пономарьов зазначає, що «республіки» – не більше ніж привід для торгівлі. Зрештою Росії потрібна вся Україна і контроль над нею.

«Чим вище ставки, тим більше гнучкості та слухняності, з позиції РФ, повинна проявляти українська влада», – підкреслив опозиціонер.

Раніше Пономарьов говорив про те, що конфронтація між патріотичною частиною виборців і «зеленими» вигідна Росії, тому що вона підштовхує зневірений електорат до проросійських сил, і у тих значно зростають шанси прийти до влади на всіх рівнях.

Коментуючи нещодавні результати соцопитування, згідно з яким 47 % росіян ставляться до українців вороже, і 39% громадян України живлять аналогічні почуття до сусідів, Пономарьов зазначає, що це не показує реальний стан речей.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрита серйозна небезпека для України.

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