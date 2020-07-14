Потеря электоральных симпатий чревата последствиями не только для президента

Падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского до 35% процентов только на руку Кремлю, который хочет усилить давление на Киев

Такое мнение в эфире одного из телеканалов озвучил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает Politeka.net.

Он считает, что РФ хочет заставить Владимира Зеленского уступить, чтобы впоследствии решить вопрос с Донбассом.

«Россия сейчас очень стремится надавить на Украину. Она точно так же, как все украинское общество, особенно политический класс, смотрит на публикуемые рейтинги президента, и понимает, что сейчас тот момент, когда можно давить на Зеленского», – подчеркнул он.

Что касается непосредственно Зеленского, то для него важно накануне местных выборов, где ставки очень высоки, достичь прогресса по Донбассу. Поэтому выдвигаются новые условия, которые создают нервозную атмосферу.

Пономарев отмечает, что «республики» – не более чем повод для торговли. В конечном итоге России нужна вся Украина и контроль над ней.

«Чем выше ставки, тем больше гибкости и послушания, с позиции РФ, должна проявлять украинская власть», – подчеркнул оппозиционер.

Ранее Пономарев говорил о том, что конфронтация между патриотической частью избирателей и «зелеными» выгодна России, потому что она подталкивает разуверившийся электорат к пророссийским силам, и у тех значительно возрастают шансы прийти к власти на всех уровнях.

Комментируя недавние результаты соцопроса, согласно которому 47 % россиян относятся к украинцам враждебно, и 39% граждан Украины питают аналогичные чувства к соседям, Пономарев отмечает, что это не показывает реальное положение вещей.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

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