В українській армії назріває серйозна проблема із забезпеченням боєприпасами, яка може обернуться дуже серйозними наслідками

Міністр оборони Андрій Таран провалює постачання боєприпасів в Збройні сили України. Таку заяву на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зробив головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

За його словами, вже липень, але досі на поставку основних боєприпасів не укладено жодного контракту.

«Ключова проблема - не закуплені мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь, найвитратніший на Донбасі. Коли з Києва приїжджають військові чиновники і депутати на фронт і запитують, чим допомогти, їм на всіх рівнях говорять - міни 120 мм і міномети. Всі кивають, але не робиться нічого. Так от - жодної міни 120 мм і жодного міномета 120 мм досі не закуплено. Навіть у планах немає. Чим тільки не стріляють на фронті - мінами різних серій, різної маси, пристрілку такими мінами вести дуже важко», – підкреслює журналіст.

Та ж ситуація і з мінами 82 мм. А в якості одного з наслідків неякісних боєприпасів автор наводить у приклад вибух такої міни в третьому полку.

Також не закуповуються гранати ВОГ. На фронті військовим їх видають дрібними дозами. І хоча в планах вони є, контрактів як не було, так і немає. Як і зі снарядами 122 мм та 152 мм, яких не закуплено жодної штуки.

«Виникає питання, а навіщо ж ви утримуєте стільки артилерійських частин, якщо ви не забезпечуєте їх боєприпасами? А бойова підготовка як буде вестися?», – цікавиться Бутусов.

Критична ситуація склалася в армії і з закупівлею тепловізійних прицілів, тепловізійних далекомірів і біноклів, яких на фронті одиниці.

Журналіст констатує той факт, що вся вертикаль оборони країни в питанні боєприпасів і постачання необхідних озброєнь виявилася абсолютно недієздатною.

«Таке враження, що військове керівництво намагається не помічати війну і займається своїми кабінетними інтригами не розуміючи, що там хтось веде бій. Не бачать, що Росія забезпечує мінами і мінометами і снарядами свої війська без всяких питань. Кабінетна армія в Києві байдуже ставиться до захисту країни справжньою армією на фронті. Міністр Таран, як людина далека від війни, повністю відірвався від реальності. Таке нехлюйство й безвідповідальність - це просто ганьба», – підкреслив автор.

Нагадаємо, групу евакуації ВСУ заманили в пастку і розстріляли, гарантії ОБСЄ не врятували.

Як повідомляла Politeka, молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

Також Politeka писала, що ВСУ дали по зубах росіянам на фронті.