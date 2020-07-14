В украинской армии назревает серьезная проблема с обеспечением боеприпасами, которая может обернутся очень серьезными последствиями

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы Украины. Такое заявление на своей странице в социальной сети Фейсбук сделал главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

По его словам, уже июль, но до сих пор на поставку основных боеприпасов не заключено ни одного контракта.

«Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет. Чем только не стреляют на фронте - минами разных серий, разной массы, пристрелку такими минами вести очень трудно», – подчеркивает журналист.

Та же ситуация и с минами 82 мм. А в качестве одного из последствий некачественных боеприпасов автор приводит в пример взрыв такой мины в третьем полку.

Также не закупаются гранаты ВОГ. На фронте военным их выдают мелкими дозами. И хотя в планах они есть, контрактов как не было, так и нет. Как и со снарядами 122 мм и 152 мм, которых не закуплено ни единой штуки.

«Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?», – интересуется Бутусов.

Критическая ситуация сложилась в армии и с закупкой тепловизионных прицелов, тепловизионных дальномеров и биноклей, которых на фронте единицы.

Журналист констатирует тот факт, что вся вертикаль обороны страны в вопросе боеприпасов и поставок необходимых вооружений оказалась совершенно недееспособной.

«Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами, не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная армия в Киеве наплевательски относится к защите страны настоящей армией на фронте. Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор», – подчеркнул автор.

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