Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ, яким повернув музею Айя-Софія статус мечеті, втрачений у 1934 році

На думку відомого астролога Влада Росса, у планах турецького лідера відродження Османської імперії. Таке припущення він висловив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Після закриття музею Софії Ердоган всерйоз задумався відновити Османську Імперію, Лівію він вже підім'яв, мабуть, ще буде війна в Криму!», – написав він.

Рішення турецьких властей перетворити об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО на мечеть викликало величезний резонанс по всьому світу.

Проти виступали Вселенський патріарх Варфоломій, настоятель УПЦ Епіфаній, країни Євросоюзу, організація ЮНЕСКО, Папа Римський, представники Конференції католицьких єпископів і багато інших. Ердоган заявив, що Анкара не орієнтується на думку інших держав.

Проте Всесвітня рада церков не втрачає надії змінити ситуацію. Вона закликала президента Туреччини переглянути рішення про перетворення собору Святої Софії на мечеть і повернути йому статус музею. Тимчасовий генеральний секретар ВРЦ Іван Саук направив Ердогану відповідний лист.

У свою чергу президент Туреччини не має наміру йти на поступки і заявив, що перша молитва в соборі відбудеться вже 24 липня.

Тим часом Кримський півострів, битву за який не виключає астролог, масово заселяють громадянами РФ. За п'ять років окупації сюди переїхали 140 тисяч росіян. Але це – дані зі звіту генсека ООН. Насправді цифра в кілька разів більше.

Незважаючи на те, що Путін підписав закон про так звану реабілітацію народів Криму, все відбувається з точністю до навпаки, і півострів русифікується.

Нагадаємо, Туреччина відкрито пригрозила РФ військовим конфліктом.

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