Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым вернул музею Айя-София статус мечети, утраченный в 1934 году

По мнению известного астролога Влада Росса, в планах турецкого лидера возрождение Османской империи. Такое предположение он высказал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«После закрытия музея Софии Эрдоган всерьёз задумался восстановить Османскую Империю, Ливию он уже подмял, видимо, еще будет война в Крыму!», – написал он.

Решение турецких властей превратить объект мирового наследия ЮНЕСКО в мечеть вызвало огромный резонанс по всему миру.

Против выступали Вселенский патриарх Варфоломей, настоятель УПЦ Эпифаний, страны Евросоюза, организация ЮНЕСКО, Папа Римский, представители Конференции католических епископов и многие другие. Эрдоган заявил, что Анкара не ориентируется на мнение других государств.

Однако Всемирный совет церквей не теряет надежды изменить ситуацию. Он призвал президента Турции пересмотреть решение о преобразовании собора Святой Софии в мечеть и вернуть ему статус музея. Временный генеральный секретарь ВСЦ Иоанн Саук направил Эрдогану соответствующее письмо.

В свою очередь президент Турции не намерен идти на уступки и заявил, что первая молитва в соборе состоится уже 24 июля.

Тем временем Крымский полуостров, битву за который не исключает астролог, массово населяют гражданами РФ. За пять лет оккупации сюда переехали 140 тысяч россиян. Но это – данные из отчета генсека ООН. На самом деле цифра в несколько раз больше.

Несмотря на то, что Путин подписал закон о так называемой реабилитации народов Крыма, все происходит с точностью до наоборот, и полуостров русифицируется.

Напомним, Турция открыто пригрозила РФ военным конфликтом.

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