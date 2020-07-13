Український лікар розповів, про те, наскільки страшний китайський вірус в Україні

Директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин, який захворів китайським вірусом, записав відеозвернення до українців, насамперед звернувшись до тих, хто не вірить у серйозність хвороби.

Ролик був опублікований в Facebook-спільноті Made in Uzhhorod (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Зараз Русин є пацієнтом закарпатського обласного протитуберкульозного диспансеру та сьомий день хворіє коронавирусною пневмонією.

"Хочу звернутися до людей, які кажуть, що китайський вірус це фейк, відмивання коштів і т. д. Це не фейк, він справжній. Що ми маємо? Новий, не зрозумілий до кінця вірус оголосив нам війну, нас атакував. І це треба розуміти, як атаку. Лабораторний, не лабораторний – не має значення. Смертельно небезпечний вірус і понад півмільйона людей у світі вже померло", – нагадав лікар.

Усім хто досі не вірить в короновірус! Усім хто досі не вірить в коронавірус - подивіться це відео, яке записав Андрій Русин, директор Закарпатського протипухлинного центру. Gepostet von Made in Uzhhorod am Freitag, 10. Juli 2020

Русин у зверненні закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів для того, щоб уникнути зараження коронавирусною інфекцією.

Нагадаємо, що кількість випадків зараження китайським вірусом в Україні може досягати 150 тисяч, тоді як офіційний показник станом на набагато менший.

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