Украинский врач рассказал, о том насколько страшен китайский вирус в Украине
Директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, который заболел китайским вирусом, записал видеообращение к украинцам, прежде всего обратившись к тем, кто не верит в серьезность болезни.
Ролик был опубликован в Facebook-сообществе Made in Uzhhorod (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Сейчас Русин является пациентом закарпатского областного противотуберкулезного диспансера и седьмой день болеет коронавирусной пневмонией.
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"Хочу обратиться к людям, которые говорят, что китайский вирус это фейк, отмывание средств и т.д. Это не фейк, он настоящий. Что мы имеем? Новый не понятный до конца вирус объявил нам войну, он нас атаковал. И это надо понимать, как атаку. Лабораторный, не лабораторный – не имеет значения. Вирус смертельно опасен и более полумиллиона людей в мире уже умерло", – напомнил врач.
Русин в обращении призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мероприятий для того, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, что количество случаев заражения китайским вирусом в Украине может достигать 150 тысяч, тогда как официальный показатель намного меньше.
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