Українська письменниця Оксана Забужко розповіла, коли насправді, Росія почала вести війну проти України

На її думку, Україна часто програє російським окупантам "війну за мізки людей", оскільки Кремль ще з початку 2000-х років почав пропагувати серед українців "відновлення єдності радянського народу".

Таку думку вона висловила 2017 року в інтерв'ю сайту "Апостроф".



Вона також підкреслила, що Україна з великим запізненням почала позбавлятися від радянського мислення.

"В ідеалі позбавлятися від радянського мислення все наше суспільство повинно було б ще з 91-го року. Потрібна була програма посттеррористичної реабілітації, ні більше ні менше... А у нас в Україні не робили в цьому сенсі нічого. Зовсім. Країна просто була поставлена на паузу", - пояснила письменниця.

Забужко зазначила, що в 90-ті роки вперше прозвучав термін "десовєтизації", але його вистачило ненадовго.

"На рубежі 90-х і 2000-х почалася приватизація ЗМІ – і пішли всі ці "старі пісні про головне", весь цей російський продукт у медіа, при прогресуючому витісненню власного, - тобто та, мало не 20-річна, інформаційна війна, яка повинна була підготувати українське суспільство до "нового союзу з Росією". Завдання РФ в Україні було створити в українців ілюзію та переконували, що СРСР — це добре. Тобто "відновити єдність радянського народу" та СРСР: спочатку в мізках людей, ну а потім вже й на ділі", - заявила письменниця.

За словами Забужко - це і є формат "світової війни нового типу" – війна "за мізки", при якій відповідним чином "прошиті" країни і регіони можна буде захоплювати вже без усякого опору.