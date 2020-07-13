Украинская писательница Оксана Забужко рассказала, когда на самом деле, Россия начала вести войну против Украины

По ее мнению, Украина зачастую проигрывает российским оккупантам "войну за мозги людей", поскольку Кремль еще с начала 2000-х годов начал пропагандировать среди украинцев "восстановление единства советского народа".

Такое мнение она высказала 2017 года в интервью сайту "Апостроф".



Она также подчеркнула, что Украина с большим опозданием начала избавляться от советского мышления.

"В идеале избавляться от советского мышления все наше общество должно было бы еще с 91-го года. Нужна была программа посттеррористической реабилитации, ни больше ни меньше... А у нас в Украине не делали в этом смысле ничего. Совсем. Страна просто была поставлена "на паузу", - пояснила писательница.

Забужко отметила, что в 90-е годы впервые прозвучал термин "десоветизация", но его ненадолго хватило.

"На рубеже 90-х и 2000-х началась приватизация СМИ – и пошли все эти "старые песни о главном", весь этот российский продукт в медиа, при прогрессирующем вытеснении собственного, - то есть та, чуть ли не 20-летняя, информационная война, которая должна была подготовить украинское общество к "новому союзу с Россией". Задача РФ в Украине была создать у украинцев иллюзию и убеждали, что СССР — это хорошо. То есть "восстановить единство советского народа" и СССР: сначала в мозгах людей, ну а потом уж и на деле", - заявила писательница.

По словам Забужко - это и есть формат "мировой войны нового типа" – война "за мозги", при которой соответствующим образом "прошитые" страны и регионы можно будет захватывать уже без всякого сопротивления.