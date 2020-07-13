Як передає Politeka , такий прогноз озвучив український імунолог Федір Лапій, повідомляється в сюжеті ТСН

Так, в Україні ще не пройшла перша хвиля коронавірусу, а вже слід готуватися до другої.

Імунолог наголосив, що наразі реальна кількість українців з COVID-19 є втричі вищою, ніж офіційні цифри. Загалом зараз, за ​​даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано понад 26 тисяч випадків зараження. Тих, хто видужав - трохи більше.

Найскладніша ситуація з коронавірусом і досі спостерігається на Буковині, у Львівській області та на Закарпатті.

Лапій пояснив, що нова хвиля COVID-19 в Україні може бути пов'язана з тим, що люди вже просто втомились дотримуватись правил карантину, тому починають нехтувати ними та порушувати введені обмеження. Зокрема, мається наувазі регулярна дезінфекція рук, носіння медичної маски, дотримання дистанції з іншими людьми і т.д.

"Мова не йде про кількість хворих. Йдеться про кількість виявлених - це приблизно 35%. Можливо, ми будемо мати невелику перерву, пом'якшення, яке ми спостерігаємо в багатьох країнах. Але з приходом осені, з тим, як люди втомлюються дотримуватися правил, офіційного контролю, є підстави вважати, що друга хвиля COVID-19 буде", - вважає лікар.