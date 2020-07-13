Как передает Politeka, такой прогноз озвучил украинский иммунолог Федор Лапий, сообщается в сюжете ТСН.
Так, в Украине еще не прошла первая волна коронавируса, а уже нужно готовиться ко второй.
Иммунолог подчеркнул, что в настоящее время реальное количество украинцев с COVID-19 втрое выше, чем официальные цифры. Всего сейчас, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано более 26 тысяч случаев заражения. Тех, кто выздоровел - чуть больше.
Самая сложная ситуация с коронавирусом до сих пор наблюдается на Буковине, во Львовской области и на Закарпатье.
Лапий объяснил, что новая волна COVID-19 в Украине может быть связана с тем, что люди уже просто устали соблюдать правила карантина, поэтому начинают пренебрегать ими и нарушать введенные ограничения. В частности, имеется в виду регулярная дезинфекция рук, ношение медицинской маски, соблюдение дистанции с другими людьми и т.д.
"Речь не идет о количестве больных. Речь идет о количестве выявленных - это примерно 35%. Возможно, мы будем иметь небольшой перерыв, смягчение, которое мы наблюдаем во многих странах. Но с приходом осени, с тем, как люди устают придерживаться правил, официального контроля, есть основания считать, что вторая волна COVID-19 будет", - считает врач.
Напомним, пандемия разворачивается с новой силой, побит новый антирекорд: «Мы в начале глобального...».
Как сообщала Politeka, карантин хотят признать незаконным.
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Также Politeka писала, что Кабмин ввел драконовские штрафы за неношение масок.