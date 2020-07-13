Прес-секретар скандального російського архієпископа Амвросія (Єрмакова) Маріанна Заборовська часто публікує провокаційні знімки

Дівчина є помічницею священика, який займає посади ректора Стрітенської духовної семінарії і намісника Московського Стрітенського монастиря.

Незважаючи на це, дівчина любить демонструвати користувачам мережі досить відверті фото.

Нещодавно Заборовская опублікувала фото, на якому видно, як дівчина вбралася в міні-сукню і позує серед величезних букетів квітів.

"Це прес-секретар архієпископа Амвросія (Єрмакова), ректора Стрітенської духовної семінарії, Маріанна Заборовская. А не те, що ви подумали", – пишуть Twitter.

Раніше ми писали, що засновник партії «5.10» Геннадій Балашов розгледів у президента Володимира Зеленського неадекватну поведінку і тут же видав причину, аргументуючи власними спостереженнями і чутками в урядовому кварталі

Балашов на своєму каналі на YouTube, а також в ефірі "4 каналу" заявив, що у Зеленського з його прес-секретарем Юлії Мендель роман. Більш того, політик припустив, що вона вагітна від президента.

«Жіноча половина України йому не пробачить цього. Всі милувалися його дружиною Оленою, яка створила з хлопчика чоловіка. І тут, пройшов рік, почалися чутки про коханку і її вагітності... Диму без вогню не буває. Ви подивіться на поведінку Зеленського, він же неадекватний. Він їздить по містах, щоб відвернути увагу. От навіщо він поїхав в Одесу?, - Балашов заявив, також згадавши недавній скандал з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнко, який розповів, як президент оцінює жінок, - Баба так, баба та… Ось ми і дізналися, хто ця баба».

Нагадаємо також, що Мендель загуляла з Зеленським на курорті, фото: "Тепло і щасливо"

Крім того, Politeka писала, що Олена Зеленська несподівано вийшла на зв'язок з українцями.

А ще ЗМІ повідомили про шлюб Володимира Зеленського з відомою співачкою: з'явилися фото і подробиці.