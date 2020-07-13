Пресс-секретарь скандального российского архиепископа Амвросия (Ермакова) Марианна Заборовская часто публикует провокационные снимки

Девушка является помощницей священника, который занимает должности ректора Сретенской духовной семинарии и наместника Московского Сретенского монастыря.

Несмотря на это, девушка любит демонстрировать пользователям сети довольно откровенные фото.

Недавно Заборовская опубликовала фото, на котором видно, как девушка нарядилась в мини-платье и позирует среди огромных букетов цветов.

Популярные статьи сейчас

Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике: "Прелесть какая"

Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимым белье: «Это пожар»

Неадекватная Кравец из «Квартал 95» поразила выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео

Украинцев заставят вернуть деньги, в Кабмине сделали срочное заявление о выплатах: что нужно знать
Показать еще

"Это пресс-секретарь архиепископа Амвросия (Ермакова), ректора Сретенской духовной семинарии, Марианна Заборовская. А не то, что вы подумали", – пишут Twitter.

Ранее мы писали, что основатель партии «5.10» Геннадий Балашов разглядел у президента Владимира Зеленского неадекватное поведение и тут же выдал причину, аргументируя собственными наблюдениями и слухами в правительственном квартале

Балашов на своем канале на YouTube, а также в эфире "4 канала" заявил, что у Зеленского с его пресс-секретарем Юлией Мендель роман. Более того, политик предположил, что она беременна от президента.

Юлия Мендель, Владимир Зеленский

«Женская половина Украины не простит ему этого. Все любовались его супругой Еленой, которая создала из мальчика мужчину. И тут, прошел год, начались слухи о любовнице и её беременности... Дыма без огня не бывает. Вы посмотрите на поведение Зеленского, он же неадекватный. Он ездит по городам, чтобы отвлечь внимание. Вот зачем он поехал в Одессу?, - заявил Балашов, также вспомнив недавний скандал с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, который рассказал, как президент оценивает женщин, - Баба да, баба да… Вот мы и узнали, кто эта баба».

Напомним также, что Мендель загуляла с Зеленским на курорте, фото: "Тепло и счастливо"

Кроме того, Politeka писала, что Елена Зеленская неожиданно вышла на связь с украинцами.

А еще СМИ сообщили о браке Владимира Зеленского с известной певицей: появились фото и подробности.