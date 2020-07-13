Пресс-секретарь скандального российского архиепископа Амвросия (Ермакова) Марианна Заборовская часто публикует провокационные снимки

Девушка является помощницей священника, который занимает должности ректора Сретенской духовной семинарии и наместника Московского Сретенского монастыря.

Несмотря на это, девушка любит демонстрировать пользователям сети довольно откровенные фото.

Недавно Заборовская опубликовала фото, на котором видно, как девушка нарядилась в мини-платье и позирует среди огромных букетов цветов.

"Это пресс-секретарь архиепископа Амвросия (Ермакова), ректора Сретенской духовной семинарии, Марианна Заборовская. А не то, что вы подумали", – пишут Twitter.

Ранее мы писали, что основатель партии «5.10» Геннадий Балашов разглядел у президента Владимира Зеленского неадекватное поведение и тут же выдал причину, аргументируя собственными наблюдениями и слухами в правительственном квартале

Балашов на своем канале на YouTube, а также в эфире "4 канала" заявил, что у Зеленского с его пресс-секретарем Юлией Мендель роман. Более того, политик предположил, что она беременна от президента.

«Женская половина Украины не простит ему этого. Все любовались его супругой Еленой, которая создала из мальчика мужчину. И тут, прошел год, начались слухи о любовнице и её беременности... Дыма без огня не бывает. Вы посмотрите на поведение Зеленского, он же неадекватный. Он ездит по городам, чтобы отвлечь внимание. Вот зачем он поехал в Одессу?, - заявил Балашов, также вспомнив недавний скандал с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, который рассказал, как президент оценивает женщин, - Баба да, баба да… Вот мы и узнали, кто эта баба».

Напомним также, что Мендель загуляла с Зеленским на курорте, фото: "Тепло и счастливо"

Кроме того, Politeka писала, что Елена Зеленская неожиданно вышла на связь с украинцами.

А еще СМИ сообщили о браке Владимира Зеленского с известной певицей: появились фото и подробности.