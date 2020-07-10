Музикант Олег Скрипка розкритикував українців через їх довірливість до політиків
Свою думку артист озвучив в інтерв'ю "112 Україна".
За його словами, українські чиновники нормальні у звичайному житті, але як тільки доходить справа до політики все змінюється.
"От у нас така ситуація: людина потрапляє в політику і там закисає. Майдан приніс і пройдисвітів, і романтиків. Романтики закисли. Треба критичну масу порядних людей", - зазначив Скрипка.
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Музикант впевнений, що українці самі винні в тому, що вони нещасливі.
"Головний ворог України - людська наївність українців. Українці все ж більше слухають слова (і я в тому числі), а не дивляться, що людина робить. Ми не користуємося своєю історією. Якщо говорити про вибори, то ми ведемося на емоції, на слова. А політики - це люди, які дуже добре вміють говорити. А якщо не вміють говорити, то іншими прийомами користуються, і це спрацьовує", - зазначив він.
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