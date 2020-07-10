Музыкант Олег Скрипка раскритиковал украинцев из-за их доверчивости к политикам

Свое мнение артист озвучил в интервью "112 Украина".

По его словам, украинские чиновники нормальные в обычной жизни, но как только доходит дело до политики все меняется.

"Вот у нас такая ситуация: человек попадает в политику и ​​там закисает. Майдан принес и проходимцев, и романтиков. Романтики закисли. Надо критическую массу порядочных людей", - отметил Скрипка.

Музыкант уверен, что украинцы сами виноваты в том, что они несчастливы.

"Главный враг Украины - человеческая наивность украинцев. Украинцы все же больше слушают слова (и я в том числе), а не смотрят, что человек делает. Мы не пользуемся своей историей. Если говорить о выборах, то мы ведемся на эмоции, на слова. А политики - это люди, которые очень хорошо умеют говорить. А если не умеют говорить, то другими приемами пользуются, и это срабатывает", - отметил он.

Также ранее сообщалось, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк признался, что не ездит в соседнюю Россию, потому что для него есть вещи важнее, чем заработки и слава.

Кроме того, он отметил, что не может отдать свой паспорт в руки военным людям, которые подчиняются тем, кто стреляет по украинцам.

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцев пересчитают, в ОП сделали неожиданное заявление: "Появляются деньги, чтобы...".

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