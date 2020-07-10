Художник, який побував у полоні "ДНР", Сергій Захаров назвав жителів Донбасу "хворими людьми"
На його думку, зрада деяких жителів окупованих територій Донбасу, які підтримали російсько-терористичну агресію, – це хвороба, яку потрібно лікувати.
Таку думку він висловив 2015 року в ефірі телеканалу Соціальна країна.
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"Треба чітко розділяти злочинців, які стали на бік агресора, і дозволили окупувати наші території, і тих людей, до розуміння яких ми зараз звертаємося: розуму, напевно, не багато у них просто напросто. Ось це уявлення треба буде розчиняти, розбивати. Ці хворі люди, їх треба лікувати. Культура буде кращим антибіотиком", - вважає художник.
Як нагадав Захаров, подібна поведінка трапляється не вперше в світовій історії.
"Колаборантів і тих, хто підтримував нацистський режим у Франції, Норвегії, напевно, було більше, ніж тих людей, які брали участь в опорі. Ці люди видавали фашистам євреїв, комуністів, учасників опору, але, тим не менше, ці люди залишилися громадянами цих країн і зараз вони благополучно живуть і розвиваються", - підкреслив він.
Нагадаємо, художник Сергій Захаров отримав широку популярність завдяки своїм антипутінським інсталяціям в Донецьку. За жорсткі карикатури на лідерів "ДНР" і президента Росії Володимира Путіна художник був узятий у полон, де провів більше півтора місяців, пережив допити, тортури і знущання.
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