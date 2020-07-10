Російська армія згрупувала тисячі бійців в окупованому Криму

Як повідомляє Politeka.net, про це командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтент Сергій Наєв розповів в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" (щоб подивитися відео - скрольте вниз).

Журналісти показали інфографіку про кількість російських військ на півострові за даними обміну інформацією з РФ. Згідно зі звітом, на території Криму базуються 100 артилерійських систем, 34 вертольота, 31 танк, 200 бронемашин, 63 літака, 684 одиниці техніки та 35,5 тисячі військовослужбовців. Сергій Наєв підтвердив цю інформацію і додав:

"Саме сухопутні угруповання становлять 11,5 тисяч осіб. Мова йде про всім складі на тимчасово окупованій території. Туди входять і військово-морські сили РФ, а також засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутні угруповання складаються з двох бригад і одного батальйону".

Український генерал додав, що розвідка ЗСУ посилено стежить за південним напрямком і постійно повідомляє свіжі дані. Крім того, розвідники стежать за чисельністю російських військ і моніторять їх переміщення. За словами Наєва, зараз Росія не готується до наступу на Україну, однак у командуванні вже розробили кілька стратегій для відбиття загроз "по всьому периметру кордону з Російською Федерацією", а також на Донбасу та Криму.

"Ми навіть розглядаємо дії, коли така загроза одночасно з кількох напрямків... Ми постійно готуємося до адекватних дій у відповідь", - підкреслив Сергій Наєв.

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