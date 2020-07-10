Российская армия сгруппировала тысячи бойцов в оккупированном Крыму

Как сообщает Politeka.net, об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтент Сергей Наев рассказал в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).

Журналисты показали инфографику о количестве российских войск на полуострове по данным обмена информацией с РФ. Согласно отчету, на территории Крыма базируются 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 31 танк, 200 бронемашин, 63 самолета, 684 единицы техники и 35,5 тысячи военнослужащих. Сергей Наев подтвердил эту информацию и добавил:

"Именно сухопутные группировки составляют 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе на временно оккупированной территории. Туда входят и военно-морские силы РФ, а также средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутные группировки состоят из двух бригад и одного батальона".

Украинский генерал добавил, что разведка ВСУ усиленно следит за южным направлением и постоянно сообщает свежие данные. Кроме того, разведчики следят за численностью российских войск и мониторят их перемещения. По словам Наева, сейчас Россия не готовится к наступлению на Украину, однако в командовании уже разработали несколько стратегий для отражения угроз "по всему периметру границы с Российской Федерацией", а также на Донбасса и в Крыму.

"Мы даже рассматриваем действия, когда такая угроза будет одновременно с нескольких направлений... Мы постоянно готовимся к адекватным ответным действиям", - подчеркнул Сергей Наев.

Напомним, ВСУ готовятся к масштабному нападению РФ, заявление командующего: "Придется отвечать".

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