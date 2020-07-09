В мережі показали масштаби вирубки лісів в українських Карпатах

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в Facebook-спільноті "Від Тарнополя до Тернополя"

"На це важко дивитися без сліз", - йдеться у підписі до відео.

І правда, масштаби трагедії просто жахають: на "облисілих" горах тільки й видно купи повалених дерев, які готуються до відправки.

Деякі місця нагадують на густі ліси Карпат, а херсонські поля.

Далі на кадрах вже показані результати масштабної ліквідації карпатського лісу:

Українці не змогли стримати емоцій, описуючи дане відео.

"Маємо чим пишатися. Знищуємо себе і все, що навколо", "Ще й допомогу просять. Ось таки живемо","Заборонити вивезення деревини хоча б на рік у будь-якому її вигляді. І де Зеленський, класні ж відосики можна зняти на тлі складів з лісом та затриманими злочинцями", "І вивезуть все до останнього кущика навіть не сумнівайтеся. Ну а ми тільки можемо обурюватися і не більше", - писали в мережі.

На це важко дивитись без сліз😢 На це важко дивитись без сліз😢 Відео Єдина Україна Gepostet von Від Тарнополя до Тернополя am Sonntag, 5. Juli 2020

Нагадаємо, на Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань.

Велика кількість населених пунктів залишилося без газу, світла і були майже ізольовані від світу.

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