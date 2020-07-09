В мережі показали масштаби вирубки лісів в українських Карпатах
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в Facebook-спільноті "Від Тарнополя до Тернополя"
"На це важко дивитися без сліз", - йдеться у підписі до відео.
І правда, масштаби трагедії просто жахають: на "облисілих" горах тільки й видно купи повалених дерев, які готуються до відправки.
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Деякі місця нагадують на густі ліси Карпат, а херсонські поля.
Далі на кадрах вже показані результати масштабної ліквідації карпатського лісу:
Українці не змогли стримати емоцій, описуючи дане відео.
"Маємо чим пишатися. Знищуємо себе і все, що навколо", "Ще й допомогу просять. Ось таки живемо","Заборонити вивезення деревини хоча б на рік у будь-якому її вигляді. І де Зеленський, класні ж відосики можна зняти на тлі складів з лісом та затриманими злочинцями", "І вивезуть все до останнього кущика навіть не сумнівайтеся. Ну а ми тільки можемо обурюватися і не більше", - писали в мережі.
Нагадаємо, на Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань.
Велика кількість населених пунктів залишилося без газу, світла і були майже ізольовані від світу.
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