В сети показали масштабы вырубки лесов в украинских Карпатах

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в Facebook-сообществе "От Тарнополя до Тернополя"



"На это трудно смотреть без слез", - говорится в подписи к видео.

И правда, масштабы трагедии просто ужасают: на "облысевших" горах только и видно кучи поваленных деревьев, который готовятся к отправке.

Некоторые места и вовсе напоминают на густые леса Карпат, а херсонские поля.

Далее на кадрах уже показаны результаты масштабной ликвидации карпатского леса:

Украинцы не смогли сдержать эмоций, описывая данное видео.

"Имеем чем гордится. Уничтожаем себя и все, что вокруг", "Ещё и помощь просят. Вот таки живем","Запретить вывоз древесины хотя бы на год в любом ее виде. И где Зеленский, классные же видосики можно снять на фоне составов с лесом и задержанными преступниками", "И вывезут всё до последнего кустика даже не сомневайтесь. Ну а мы только можем возмущаться и не более того", - писали в сети.

На це важко дивитись без сліз😢 На це важко дивитись без сліз😢 Відео Єдина Україна Gepostet von Від Тарнополя до Тернополя am Sonntag, 5. Juli 2020

Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.

Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".