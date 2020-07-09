В сети показали масштабы вырубки лесов в украинских Карпатах
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в Facebook-сообществе "От Тарнополя до Тернополя"
"На это трудно смотреть без слез", - говорится в подписи к видео.
И правда, масштабы трагедии просто ужасают: на "облысевших" горах только и видно кучи поваленных деревьев, который готовятся к отправке.
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Некоторые места и вовсе напоминают на густые леса Карпат, а херсонские поля.
Далее на кадрах уже показаны результаты масштабной ликвидации карпатского леса:
Украинцы не смогли сдержать эмоций, описывая данное видео.
"Имеем чем гордится. Уничтожаем себя и все, что вокруг", "Ещё и помощь просят. Вот таки живем","Запретить вывоз древесины хотя бы на год в любом ее виде. И где Зеленский, классные же видосики можно снять на фоне составов с лесом и задержанными преступниками", "И вывезут всё до последнего кустика даже не сомневайтесь. Ну а мы только можем возмущаться и не более того", - писали в сети.
Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.
Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.
Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".