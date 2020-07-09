Колишній президент України Віктор Янукович мріє повернутися в Україну

Про це розповів астролог Влад Росс в інтерв'ю "Главреду".

За словами фахівця, це пов'язано зі знаком Зодіаку побіжного президента - за гороскопом він Рак.

"Ніяка політична перспектива Януковичу в цьому році не світить, як не світить йому і зайняти яку-небудь посаду на Донбасі. Хоча він давно мріє повернутися на Батьківщину, в першу чергу, на Донбас. Але в цьому році – не вийде…", – заявив астролог.



Варто відзначити, що Росс раніше вказав на проблеми зі здоров'ям у екс-президента.

За його словами, Віктор Янукович зараз прикутий до ліжка і переживає не найкращий період у житті.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський суд визнав Януковича винним у державній зраді і засудив до 13 років позбавлення волі, однак побіжний президент досі не затриманий.

Також ми повідомляли, що у побіжного екс-президента України близько двох років тому народився син на ім'я Григорій.

Таку заяву зробила українська журналістка Соня Кошкіна.

"І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько.

Власне, вже більше півтора років - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби", - написала Кошкіна.

Нагадаємо, Порошенко вручили підозра, екс-президент терміново готується виїхати з країни: "Стало ударом".

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