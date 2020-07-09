А вы бы хотели возвращения "легитимного"?

Бывший президент Украины Виктор Янукович мечтает вернуться в Украину

Об этом рассказал астролог Влад Росс в интервью "Главреду".

По словам специалиста, это связано со знаком Зодиака беглого президента - по гороскопу он Рак.

"Никакая политическая перспектива Януковичу в этом году не светит, как не светит ему и занять какую-либо должность на Донбассе. Хотя он давно мечтает вернуться на Родину, в первую очередь, на Донбасс. Но в этом году – не получится…", – заявил астролог.



Стоить отметить, что Росс ранее указал на проблемы со здоровьем у экс-президента.

По его словам, Виктор Янукович сейчас прикован к кровати и переживает не лучший период в жизни.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский суд признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам лишения свободы, однако беглый президент до сих пор не задержан.

Также мы сообщали, что у беглого экс-президента Украины около двух лет назад родился сын по имени Григорий.

Такое заявление сделала украинская журналистка Соня Кошкина.

"И о любви. Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

Напомним, Порошенко вручили подозрение, экс-президент срочно готовится выехать из страны: "Стало ударом".

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