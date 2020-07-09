Сьогодні, 9 липня, свій 70 день народження відзначає екс-президент України Віктор Янукович

Вже протягом шести років він змушений святкувати свої іменини на території РФ, після того, як він 21 лютого 2014 втік з України після масових побиття на Майдані Незалежності.

24 січня 2019 року Оболонський суд визнав Януковича винним у державній зраді і засудив до 13 років позбавлення волі, однак побіжний президент досі не затриманий.

За час свого правління Янукович встиг не тільки напрацювати собі на термін, але і повеселити українців.

Пропонуємо подивитися самі епічні провали президента-утікача.

Замах яйцем

«Яєчний теракт» відбувся в Івано-Франківську.

У місті після цього навіть встановили пам'ятник «важкого тупого предмета».

Янукович і двері

Тоді, перед обраним президентом закрилися двері на інавгурацію.

Янукович і вінок не Можна було не згадати його шедевральний «Астановитесь!» Також ми повідомляли, що стан здоров'я Віктора Януковича останнім часом погіршився. Астролог Влад Росс заявив, що захворювання колишнього президента наскільки серйозне, що він навіть не може встати з ліжка. "12 будинок гороскопа Януковича говорить про важку хворобу, з якої важко вибратися. Не виключено, що ці проблеми пов'язані з тим, що останнім часом він багато пив. Він ліг, йому дуже погано і важко, з ліжка не встає... Символ його річного соляра – людина з закинутою головою, розкинутими руками і ногами лежить на ліжку", – заявив астролог. Нагадаємо, Янукович сяде в тюрму: Добкін розповів про таємну розмову. Як повідомляла Politeka, розкрита правда про стосунки Януковича і Путіна: «опинилися на краю прірви». Також Politeka писала, що бойовики зробили пропозицію Януковичу: «зможе повернутися».





