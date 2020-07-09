Сегодня, 9 июля, свой 70 день рождения отмечает экс-президент Украины Виктор Янукович

Уже на протяжении шести лет он вынужден праздновать свои именины на территории РФ, после того, как он 21 февраля 2014 сбежал с Украины после массовых избиений на Майдане Независимости.

24 января 2019 года Оболонский суд признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам лишения свободы, однако беглый президент до сих пор не задержан.

За время свое правления Янукович успел не только наработать себе на срок, но и повеселить украинцев.

Предлагаем посмотреть самые эпические провалы президента-беглеца.

Покушение яйцом

«Яичный теракт» произошел в Ивано-Франковске.

В городе после этого даже установили памятник «тяжелому тупому предмету».

Янукович и двери

Тогда, перед только избранным президентом закрылись двери на инаугурацию.

Янукович и венок Нельзя было не вспомнить его шедевральное «Астановитесь!» Также мы сообщали, что состояние здоровье Виктора Януковича в последнее время ухудшилось. Астролог Влад Росс заявил, что заболевание бывшего президента насколько серьезное, что он даже не может встать с кровати. "12-й дом гороскопа Януковича говорит о тяжелой болезни, из которой тяжело выкарабкаться. Не исключено, что эти проблемы связаны с тем, что в последнее время он много пил. Он слег, ему очень плохо и тяжело, с кровати не поднимается... Символ его годового соляра – человек с запрокинутой головой, раскинутыми руками и ногами лежит на постели", – заявил астролог. Напомним, Янукович сядет в тюрьму: Добкин рассказал о тайном разговоре. Как сообщала Politeka, раскрыта правда об отношениях Януковича и Путина: «оказались на краю пропасти». Также Politeka писала, что боевики сделали предложение Януковичу: «сможет вернуться».





