Скандальний російський режисер Ілля Хржановський поскаржився на безальтернативність путінського режиму в РФ

Як повідомляє Politeka.net, він прокоментував життя в сучасній Росії під час інтерв'ю "Українській правді" у квітні 2020 року.

Як заявив режисер, в Росії працює потужна машина пропаганди, яка змінює свідомість громадян, руйнуючи особисті погляди людей. Він побоюється, що після пандемії країна виявиться повністю закрита від усього іншого світу.

За словами Іллі Хржановського, найближче оточення поставило самого Володимира Путіна в дуже жорсткі умови. При цьому президент може не усвідомлювати ситуацію, адже перебував під впливом роками.

"Путін не є надлюдиною. Він – людина, яка 20 років при владі, оточений приблизно одними й тими ж людьми. Це змінює людину так, що вже не розумієш, з чим маєш справу", – розповів режисер. – "Путін є просто людиною, яка опинилася в позиції надлюдини. І цю позицію йому створили люди навколо".

Ілля Хржановський стверджує, що в Росії держава тисне на людей набагато сильніше, ніж в Україні - чого коштує один скандал з фільмом "ДАУ. Дегенерація". Він пояснив, чому в РФ жити гірше:

"Цей механізм працює безальтернативно. В ньому немає, не може бути ніякого плюралізму думок, жодної можливості щось обговорювати".

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