Скандальный российский режиссер Илья Хржановский пожаловался на безальтернативность путинского режима в РФ
Как сообщает Politeka.net, он прокомментировал жизнь в современной России во время интервью "Украинской правде" в апреле 2020 года.
"В России есть пропагандистская машина, которая формирует сознание и взгляды людей, таким образом их разрушая. Я очень боюсь закрытости этого мира, того, что он окажется закрытым особенно после пандемии", – заяввил режиссер.
По словам Ильи Хржановского, ближайшее окружение поставило самого Владимира Путина в очень жесткие условия. При этом президент может не осознавать сложившуюся ситуацию.
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"Путин не является сверхчеловеком. Он – человек, который 20 лет у власти, окружен примерно одними и теми же людьми. Это меняет человека так, что уже не понимаешь, с чем имеешь дело", – рассказал режиссер. – "Путин является просто человеком, который оказался в позиции сверхчеловека. И эту позицию ему создали люди вокруг".
Илья Хржановский утверждает, что в России государство давит на людей гораздо сильнее, чем в Украине - чего стоит один скандал с фильмом "ДАУ. Дегенерация". Он объяснил, почему в РФ жить хуже:
"Этот механизм работает безальтернативно. В нем нет, не может быть никакого плюрализма мнений, никакой возможности что-то обсуждать".
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