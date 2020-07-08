І не посперечаєшся з такими висновками

Британський письменник Пітер Померанцев критично висловився про російське суспільство

За його словами, російське суспільство ще на початку 2000-х років вдавало себе нормальним, але після цього почало поступово сходити з розуму і тепер занурюється в марення.

Таку думку він озвучив 2016 року в інтерв'ю для видання Lb.ua.

Окремо письменник зазначив, що нинішній президент РФ Володимир Путін йому "не цікавий як особистість".

"Я розглядаю його як явище, створене засобами масової інформації. Путін був створений в телебаченні, і ніде, крім телевізора, його не існує", - упевнений Померанцев, додавши: "У нього немає психології – він простий соціопат".

При цьому автор переконаний, що "Росія не так вже й страшна", якою її бачать і якою вона намагається здаватися.

"Росія намагається вселити в нас страх, зображуючи божевілля. Але взагалі російські еліти вміють бути корисливими, раціональними та цинічними. Згадайте, як під час холодної війни КДБ, знаючи, що Захід стежить за озброєнням Радянського Союзу, навмисне виготовляло величезні порожні ракети. Нехай американці сходять з розуму: "у них якась страшна ракета!". Відкривалися псевдоінститути в Іркутську, де залишали для шпигунів креслення неіснуючих нових бомб", - нагадав Померанцев.

На його думку, "все це робилося, щоб справити враження".

"Росія непередбачувана, нахабна, але становить небезпеку тільки для своїх менших сусідів. Захід же сприймає її як величезного троля", - вважає письменник.

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