Президент Росії Володимир Путін зняв Владислава Суркова, щоб вигідно виміняти окупований Донбас

Як повідомляє Politeka.net, про це головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

За словами журналіста, Путін розчарувався у своєму колишньому помічникові Владиславі Суркові, який був прихильником "русського міра аж до Одеси". Він доповів главі держави, що на Донбасі нібито хочуть приєднатися до Росії, тоді як за даними соцопитувань цю ідею підтримували не більше 50% місцевих жителів. Як запевняє Олексій Венедиктов, тепер Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні.

"Путін втомився терпіти. Він став вважати, а якщо я разменяю Донецьк і Луганськ на зняття санкцій. Тут прийшов Макрон, такий слабкий хлопчина, Трампом відманіпульований. А Меркель вигідно - "Північний потік". Та хрін з ним, з Донецьком і Луганськом!" - зазначив головний редактор.

Після цього, вважає Венедиктов, Сурков став непотрібним в Кремлі, і його замінили на Дмитра Козака:

"Чоловік, який придумав цю політику, виявився непридатний. Його ідеологія перестала бути затребуваною на цьому етапі".

Російський журналіст зазначає, що Дмитра Козака поставили куратором "українського напрямку" з-за його дипломатичного таланту і гнучкості. Зараз від нового помічника президента РФ чекають конкретних досягнень.

"Козак, який досить успішно вів переговори щодо Придністров'я, націлений на результат, а не ідеологію. Йому поставлена якась задача", - зазначив Венедиктов. - "Він дуже гнучкий. Він поважний, чого немає у Суркова. Той кидав папери, влаштовував істерики в Мінську".

За спостереженнями Олексія Венедиктова, з обміном ОРДЛО у Путіна поки не складається через позицію України, яка відмовляється виконувати вимоги Росії і переписувати Конституцію.

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