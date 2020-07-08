Президент России Владимир Путин снял Владислава Суркова, чтобы выгодно сменять оккупированный Донбасс

Как сообщает Politeka.net, об этом главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

По словам журналиста, Путин разочаровался в своем бывшем помощнике Владиславе Суркове, который был сторонником "русского мира вплоть до Одессы". Он докладывал главе государства, что на Донбассе якобы хотят присоединиться к России, тогда как по данным соцопросов эту идею поддерживали не более 50% местных жителей. Как уверяет Алексей Венедиктов, теперь Владимир Путин понял, что незаконные республики ему больше не нужны.

"Путин устал терпеть. Он стал считать, а если я разменяю Донецк и Луганск на снятие санкций. Тут пришел Макрон, такой слабый мальчишечка, Трампом отманипулируем. А Меркель выгодно - "Северный поток". Та хрен с ним, с Донецком и Луганском!" - отметил главред.

После этого, считает Венедиктов, Сурков стал ненужным в Кремле, и его заменили на Дмитрия Козака:

"Человек, который придумал эту политику, оказался негоден. Его идеология перестала быть востребованной на этом этапе".

Российский журналист отмечает, что Дмитрия Козака поставили куратором "украинского направления" из-за его дипломатического таланта и гибкости. Сейчас от нового помошника президента РФ ждут конкретных достижений.

"Козак, который довольно успешно вел переговоры по Приднестровью, нацелен на результат, а не идеологию. Ему поставлена какая-то задача", - отметил Венедиктов. - "Он очень гибкий. Он уважительный, чего нет у Суркова. Тот швырял бумаги, устраивал истерики в Минске".

По наблюдениям Алексея Венедиктова, с обменом ОРДЛО у Путина пока не складывается из-за позиции Украины, которая отказывается выполнять требования России и переписывать Конституцию.

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