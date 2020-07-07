"Вдома нікого не зачиняли і кордони не закривали"

Коронавірус в столиці Білорусі вже подолано, Мінськ "впорався з цим лихом"

Як передає Politeka, таку заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє держагентство БелТА.

Так, на зустрічі з активом Мінська Лукашенко заявив, що у столиці "впоралися з бідою", маючи на увазі поширення COVID-19. Президент Білорусі висловив з цього приводу привітання жителям міста і наголосив, що цього вдалось досягнути, "не запираючи нікого вдома".

"Я з Наталею Іванівною (голова Ради Республіки Білорусь Наталія Качанова, - ред.) щойно переговорив, як ситуація складається на сьогоднішній ранок. Я можу вас привітати, що ми з цим лихом впоралися", - сказав білоруський лідер.

Він наголосив, що "система", яка є в країні і "дисципліна і керованість" в охороні здоров'я допомогли "подолати ці проблеми".

Лукашенко нагадав, що при цьому Мінськ в епідперіод був найпроблемнішим в країні, що поснюється великою кількістю населення (2 млн), а також активними переміщеннями. Також президент Білорусі зазначив, що влада не закривала кордони і "населення в квартири не заганяла".

Слід зазначити, що за даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, станом на вчорашній день, 6 липня, в країні було зареєстровано 63 804 людини з позитивним тестом на коронавірус. За весь період епідемії в Білорусі від COVID-19 померли 429 осіб.

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