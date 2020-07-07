Коронавирус в столице Беларуси уже побежден, Минск "справился с этим бедствием"

Как передает Politeka, такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает госагентство БелТА.

Так, на встрече с активом Минска Лукашенко заявил, что в столице "справились с бедой", имея в виду распространение COVID-19. Президент Беларуси высказал по этому поводу поздравления жителям города и подчеркнул, что этого удалось достичь, "не запирая никого дома".

"Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, - ред.) только переговорил, как складывается ситуация на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что "система", которая есть в стране и "дисциплина и управляемость" в здравоохранении помогли "преодолеть эти проблемы".

Лукашенко напомнил, что при этом Минск в эпидпериод был самым проблемным в стране, что объясняется большим количеством населения (2 млн), а также активными перемещениями. Также президент Беларуси отметил, что власть не закрывала границы и "население в квартиры не загоняла".

Следует отметить, что по данным Министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на вчерашний день, 6 июля, в стране было зарегистрировано 63 804 человека с положительным тестом на коронавирус. За весь период эпидемии в Беларуси от COVID-19 умерли 429 человек.

Напомним, Путин замахнулся на Беларусь, стали известны скандальные подробности: "Выразили желание...".

Ранее Politeka писала о слиянии России и Беларуси, журналист раскрыл сюрпризы переговоров: "Лукашенко взял Путина за пуговицу, и...".

Также Politeka сообщала, что уставший Лукашенко пожаловался на свою судьбу.