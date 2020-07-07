Сумно, але це дійсно так

Відома письменниця Лариса Ніцой висловилася про "русский мир" в Україні

За її словами, Україна поки ще так і не змогла відірватися від Росії з нав'язуваної нею ідеєю "русского мира".

Про це він розповів 2017 року в інтерв'ю "Обозревателю".

"Ні, Україна не відірвалася і "русский мир" поки ще сидить тут. Але Україна на правильному шляху, у нас є велике бажання, воля до цього. Це як розривати пута. Але з їх боку йде шалений опір цьому. Тому ми ще не відірвалися, а "русский мир" проявляється у всьому. На кожному кроці", — сказала Ніцой.

Також раніше повідомлялося, що Лариса Ніцой розповіла, як Росія вкрала історію України. За її словами, жителі України повинні застосовувати до РФ історичну назву "Московія", так як термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

"Ви знаєте, як вони стали російськими? Російські царі спочатку вкрали у нас назву "Русь". Адже вони були московитами. Русь – це наше. У ваших батьків вкрали хату, а ви кажете, що власники - ті, хто вкрали", - заявила письменниця.

На питання, кому зараз належить термін "русский", Ніцой відповіла, що українцям. За словами Ніцой, "треба чітко назвати їх їхньою назвою - московити, а не росіяни".

"Це наше! У нас поцупили все. Ми з вами росіяни насправді, а вони - московити. Московське царство указом Петра Першого назвало себе Русь. Уявіть собі, що Німеччина сьогодні прокидається, а Франція видає указ - ми сьогодні Німеччина. Це ж маячня!"

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.