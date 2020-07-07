Известная писательница Лариса Ницой высказалась о "русском мире" в Украине

По ее мнению, Украина пока еще так и не смогла оторваться от России с навязываемой ею идеей "русского мира".

Об этом он рассказал 2017 года в интервью "Обозревателю".

"Нет, Украина не оторвалась и "русский мир" пока еще сидит здесь. Но Украина на правильном пути, у нас есть большое желание, воля к этому. Это как разрывать путы. Но с их стороны идет яростное сопротивление этому. Поэтому мы еще не оторвались, а "русский мир" проявляется во всем. На каждом шагу", — сказала Ницой.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой рассказала, как Россия украла историю у Украины. По ее словам, жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - заявила писательница.

На вопрос, кому сейчас принадлежит термин "русский", Ницой ответила, что украинцам. По словам Ницой, "надо четко назвать их ихним названием - московиты, а не россияне".

"Это наше! У нас стырили все. Мы с вами русские на самом деле, а они - московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ - мы сегодня Германия. Это же бред!"

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.