Влада Криму не справляються з подачею питної води в житлові будинки

Про це повідомляють користувачі мережі.

Наприклад, Євген Ковальський на своїй сторінці в facebook написав, що замість води з крана тече іржава рідина, а сам водогін забивається мулом і піском, передає replyua.net.

«Ось така вода в наших трубопроводах Сімферополя. Чистимо сітчастий фільтр в індивідуальному тепловому пункті. Жителі мікрорайону 'Жигуліна роща' масово скаржаться на якість води з кранів», - написав кримчанин.

Крім того, деякі повідомляють, що ламаються пральні машини, оскільки в них збирається величезна кількість накипу, причому за дуже короткий час.

При цьому місцеві чиновники абсолютно не приховують цю проблему і повністю підтверджують факт того, що вода не відповідає вимогам до якості. Чиновники пояснюють таку якість води тим, що вона посилено добувалася в підземних джерелах

Раніше ми писали, що відновити водопостачання півострова поки що неможливо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Данилов розповів, що необхідно для подачі води в Крим. За словами представника відомства, відновити водопостачання вдасться тільки після деокупації півострова.

Нагадаємо, що перед тим, як Росія захопила Крим, приблизно 85% потреб його жителів забезпечував Північно-Кримський канал. Вода з нього надходила з території України, але коли окупували острів, постачання вирішили призупинити.

«Відновити водопостачання можна буде тільки після відновлення України у міжнародно визнаних кордонах», - каже він.

Нагадаємо, РФ може започаткувати новий конфлікт з Україною вже 7 липня, переговори провалилися: "плюнули ворога в обличчя".

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".