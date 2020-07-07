Власти Крыма не справляются с подачей питьевой воды в жилые дома

Об этом сообщают пользователи сети.

К примеру, Евгений Ковальский на своей странице в facebook написал, что вместо воды из крана течет ржавая жидкость, а сам водопровод забивается илом и песком, передает replyua.net.

«Вот такая вода в наших трубопроводах Симферополя. Чистим сетчатый фильтр в индивидуальном тепловом пункте. Жители микрорайона 'Жигулина роща' повально жалуются на качество воды с кранов», - написал крымчанин.

Кроме того, некоторые сообщают, что ломаются стиральные машины, поскольку в них собирается огромное количество накипи, причем за очень короткое время.

При этом местные чиновники совершенно не скрывают эту проблему и полностью подтверждают факт того, что вода не соответствует требованиям к качеству. Чиновники объясняют такое качество воды тем, что она усиленно добывалась в подземных источниках

Ранее мы писали, что возобновить водоснабжение полуострова пока что невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов рассказал, что необходимо для подачи воды в Крым. По словам представителя ведомства, возобновить водоснабжение удастся только после деоккупации полуострова.

Напомним, что перед тем, как Россия захватила Крым, примерно 85% потребностей его жителей обеспечивал Северо-Крымский канал. Вода по нему поступала с территории Украины, но когда остров оккупировали, поставки решили приостановить.

«Возобновить водоснабжение можно будет только после восстановления Украины в международно признанных границах» - говорит он.

Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной уже 7 июля, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".