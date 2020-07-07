В Станиці Луганській на Донбасі місцевий мешканець зруйнував знак "Україна" Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку прессекретарки поліції Луганської області Тетяни Погукай. Вона зазначила, що поліція встановила особу чоловіка, який зруйнував знак.

Так, вчора, 6 липня, о 21.00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувала знак "Україна", що знаходиться біля автошляху з круговим рухом.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та мобільної групи. Вони встановили, що правопорушником є 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, не працюючий. Чоловік пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння.

За даним фактом поліція Луганщини відкрила кримінальне провадження за статтею 296 КК України "Хуліганство".

В коментарях до допису висловилюють сумніви щодо майбутнього покарання жителя Станиці Луганської.

"Чуваку світить максимум штраф приблизно 850 грн. А мінімум попередження. В такому діапазоні відповідають у нас сепари", - написав користувач Facebook Володимир Каплуновський.

Слід зазначити, що згідно з чинним законодавством наруга над державними символами - злочин, передбачений 338 статтею Кримінального кодексу України, що полягає у публічній нарузі над державними символами. Об'єктом злочину є авторитет держави Україна, який підривається в разі посягання на один із державних символів України: державний прапор України, державний герб України або державний гімн України. З суб'єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом. Якщо має місце хуліганський мотив, вчинене кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. 338 та 296 КК України.

Нагадаємо, українські території Донбасу раптово "відійшли" до ОРДЛО: "Людей кинули напризволяще".

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