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"Чуваку світить максимум штраф приблизно 850 грн. А мінімум попередження. В такому діапазоні відповідають у нас сепари", - написав користувач Facebook Володимир Каплуновський.
Слід зазначити, що згідно з чинним законодавством наруга над державними символами - злочин, передбачений 338 статтею Кримінального кодексу України, що полягає у публічній нарузі над державними символами. Об'єктом злочину є авторитет держави Україна, який підривається в разі посягання на один із державних символів України: державний прапор України, державний герб України або державний гімн України. З суб'єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом. Якщо має місце хуліганський мотив, вчинене кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. 338 та 296 КК України.
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