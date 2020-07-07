В Станице Луганской на Донбассе местный житель разрушил знак "Украина"
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу прес-секретарz полиции Луганской области Татьяны Погукай.
 
Она отметила, что полиция установила личность мужчины, который разрушил знак.
 
Так, вчера, 6 июля, в 21.00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", который находится у автодороги с круговым движением.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и мобильной группы. Они установили, что правонарушителем является 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий.
 
Мужчина объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения.
 
По данному факту полиция Луганщины открыла уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство". 

В комментариях к записи высказывают сомнения относительно будущего наказания жителя Станицы Луганской.

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"Чуваку светит максимум штраф примерно 850 грн. А минимум предупреждение. В таком диапазоне отвечают у нас сепары", - написал пользователь Facebook Владимир Каплуновский.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству надругательство над государственными символами - преступление, предусмотренное статьей 338 Уголовного кодекса Украины, которая заключается в публичном надругательстве над государственными символами. Объектом преступления является авторитет государства Украина, который подрывается в случае посягательства на один из государственных символов Украины: государственный флаг Украины, государственный герб Украины или государственный гимн Украины. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Если имеет место хулиганский мотив, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 338, 296 УК Украины.

Напомним, украинские территории Донбасса внезапно "отошли" к ОРДЛО: "Людей бросили на произвол судьбы".

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