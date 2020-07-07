В комментариях к записи высказывают сомнения относительно будущего наказания жителя Станицы Луганской.
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"Чуваку светит максимум штраф примерно 850 грн. А минимум предупреждение. В таком диапазоне отвечают у нас сепары", - написал пользователь Facebook Владимир Каплуновский.
Следует отметить, что согласно действующему законодательству надругательство над государственными символами - преступление, предусмотренное статьей 338 Уголовного кодекса Украины, которая заключается в публичном надругательстве над государственными символами. Объектом преступления является авторитет государства Украина, который подрывается в случае посягательства на один из государственных символов Украины: государственный флаг Украины, государственный герб Украины или государственный гимн Украины. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Если имеет место хулиганский мотив, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 338, 296 УК Украины.
Напомним, украинские территории Донбасса внезапно "отошли" к ОРДЛО: "Людей бросили на произвол судьбы".
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