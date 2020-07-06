Родич президента РФ Володимира Путіна очолив партію "Народ проти корупції"

Як передає Politeka, про це під час з'їзду партії повідомив голова її генеральної політичної ради Григорій Анісімов, повідомляють російські ЗМІ.

Так, двоюрідний племінник російського президента Роман Путін очолив партію "Народ проти корупції".

Роман Путін був обраний на посаду голови партії на п'ятирічний термін. Новообраний очільник політсили назвав першочерговим завданням партії регіональні вибори у вересні 2020 року, потім - вибори до Держдуми РФ.

Слід зазначити, що Роман Путін вступив в партію "Народ проти корупції" зовсім нещодавно, 21 червня.

Роман Путін - син двоюрідного брата президента РФ Ігоря Путіна. Раніше він працював у ФСБ, а також був директором компанії ТОВ "Путін Консалтинг", яка йому і належить.

Також відомо, що Роман Путін є гендиректором компанії "Зірка Ойл", яка виробляє нафтопродукти. Крім того, йому належать компанії "Русюгекспорт" (спеціалізується на перевезеннях), "Арбат Нафтогаз" (оптова торгівля паливом) і "Партнер Схід" (оптова торгівля автомобільними деталями).

При цьому на офіційному сайті політсили запевняють, що вона не має жодного відношення до російського олігархату.

"Партія "Народ проти корупції" створена простими людьми - не олігархами. Засновували партію професори, вчителі, лікарі, військові, пожежники, інженери, робітники, представники малого та середнього бізнесу, волонтери та активісти нашої молоді... Ми - старше і молоде покоління, ми - народ селища, міста, регіону, країни. Всі ми проти корупції і тільки спільно зможемо її перемогти", - йдеться в розділі "Про партію".

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