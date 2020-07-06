Родственник президента РФ Владимира Путина возглавил партию "Народ против коррупции"

Как передает Politeka, об этом во время съезда партии сообщил председатель ее генерального политического совета Григорий Анисимов, сообщают российские СМИ.

Так, двоюродный племянник российского президента Роман Путин возглавил партию "Народ против коррупции".

Роман Путин был избран на пост председателя партии на пятилетний срок. Новоизбранный глава политсилы назвал первоочередной задачей партии региональные выборы в сентябре 2020 года, потом - выборы в Госдуму РФ.

Следует отметить, что Роман Путин вступил в партию "Народ против коррупции" совсем недавно, 21 июня.

Роман Путин - сын двоюродного брата президента РФ Игоря Путина. Ранее он работал в ФСБ, а также был директором компании ООО "Путин Консалтинг", которая ему и принадлежит.

Также известно, что Роман Путин является гендиректором компании "Звезда Ойл", которая производит нефтепродукты. Кроме того, ему принадлежат компании "Русюгекспорт" (специализируется на перевозках), "Арбат Нефтегаз" (оптовая торговля топливом) и "Партнер-Восток" (оптовая торговля автомобильными деталями).

При этом на официальном сайте политсилы уверяют, что она не имеет никакого отношения к российскому олигархату.

"Партия "Народ против коррупции" создана простыми людьми - не олигархами. Основывали партию профессора, учителя, врачи, военные, пожарные, инженеры, рабочие, представители малого и среднего бизнеса, волонтеры и активисты нашей молодежи... Мы - старшее и молодое поколения, мы - народ поселка, города, региона, страны. Все мы против коррупции и только сообща сможем ее победить", - говорится в разделе "О партии".

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