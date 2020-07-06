Один з лідерів бойовиків так званої "ДНР" Олександр Бородай заявив, що окуповану частину Донбасу збираються прийняти до складу РФ.

Як передає Politeka.net, про це він відверто розповів у зборах російської партії "Батьківщина" в Санкт-Петербурзі. Відеозапис виступу в соціальній мережі Twitter виклав блогер Necro Mancer (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

Олександр Бородай, який відповідає за вербування найманців для відправки на Донбас, заговорив про офіційне приєднання окупованих територій до Росії за прикладом анексованого Криму. Колишній "прем'єр" самопроголошеної "ДНР" зазначив, що не володіє достовірною інсайдерською інформацією, але впевнений - для цього є всі передумови.

"За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни "республіки" Донбасу стануть частиною РФ вже не де-факто, де-факто вони вже є частиною РФ, а стануть такими і де-юре", - заявив Бородай.

#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw — Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020

Він додав, що окупанти активно готуються до приєднання до складу росії, за словами бойовика, "вже зараз йде інтеграція". При цьому одним із найголовніших кроків лідер окупантів назвав голосування за поправки до Конституції РФ.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".