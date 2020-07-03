Президент РФ Володимир Путін допустив помилку проводячи референдум з правками до Конституції



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський політик Леонід Гозман на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ця "перемога" - перший найбільший програш Путіна за всі двадцять років його правління, це удар, від якого його система вже не оговтається.

"Я не вірю в їх цифри. Я впевнений, що вони брешуть. Але головне, ніхто не вірить – поговоріть з ким завгодно. Всі знають, що це брехня. Є дані опитувань на вулицях, самодіяльних екзит-полів, є дані по тих дільницях, де спостерігачі стояли на смерть. І вони знають, що всі знають, що вони брешуть", - зазначив політик.

За його словами, у влади РФ не вийшло показати "всенародну єдність".

"Вони змушені визнати, що більше п'ятої частини громадян проголосували ПРОТИ – це вже не два відсотки п'ятої колони та іноземних агентів, це значна частина народу, від імені якого вони більше не мають права говорити. А уявіть, скільки ж насправді проголосувало проти них?" - задається питанням Гозман.

Політик також зазначив, що президента РФ і зовсім стали зневажати росіяни.

"Путіна дуже давно не люблять, "зів'яли помідори" – від одкровень всяких дур, що, мовляв, коли бачу його, відчуваю почуття, близьке до оргазму, не залишилося й сліду. Але й поважати його давно перестали – думаю, переломним був той момент, коли він підняв пенсійний вік. Але зараз, після всієї цієї нікчемної метушні, після всіх очевидною істерики його стали зневажати", - вважає політик.

Нагадаємо, що 1 липня в Росії пройшло основне і завершальне голосування про поправку до Конституції, яка "обнулить" президентські терміни Володимира Путіна і дозволить йому переобиратися ще два рази після 2024 року.

Згідно з результатами, "за" проголосували 77,9% учасників референдуму. Проти віддали голоси 21,2%.

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