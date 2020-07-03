Напрошується питання: За що такі гроші?!

Стало відомо про зарплати членів наглядової ради «Укрзалізниці»

Як передає Politeka.net, файлом з даними поділилася нардед від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці в Facebook.



"Доходи членів наглядової ради Укрзалізниці. Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві поїзда, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70000 залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", - зазначила народний депутат підпису до файлу.



Згідно з документом, Андерс Ослунд, Андреас Матьє і Крістіан Кун з 1 вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року отримали понад 11,7 млн грн кожен.



Голова наглядової ради Шевки Аджунер – понад 13,8 млн грн.



Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня заробили 1,4 млн грн, а Адомас Азуолас Аудицкас – майже 3,1 млн грн.

Такі вражаючі платні чиновників не залишилися без уваги громадськості:

"Нормально так держава нашу легально обікрали. Дуже цікаві в цьому всім відомі анти-корупціонери з дуже серйозними знаннями в галузі залізничного транспорту", "Який кошмар! Адекватні гроші для західних менеджерів!", "А потім Янченко каже, що українці утриманці, а наглядові ради прям трудоголіки", "Гнати мародерів в окопи", "У Пенсійного фонду забрали - членам Нацради віддали. Просто і "зі смаком". - писали користувачі в мережі.

Нагадаємо, що у харківських електричках рекордно підняли ціни на проїзд: відомо про неприємні наслідки.

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