Стало известно о зарплатах членов наблюдательного совета «Укрзализныци»

Как передает Politeka.net, файлом с данными поделилась нардеg от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк на своей страничке в Facebook.



"Доходы членов наблюдательного совета Укрзализныци. Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и освобождает 70000 железнодорожников, той, которая на грани банкротства", - отметила народный депутат в подписи к файлу.



Согласно документу, Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года получили более 11,7 млн грн каждый.



Председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер – более 13,8 млн грн.



Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января и до конца апреля заработали 1,4 млн грн, а Адомас Азуолас Аудицкас – почти 3,1 млн грн.

Такие впечатляющие жалования чиновников не остались без внимания общественности:

"Нормально так государство наше легально обокрали. Очень интересные в этом всем известны анти-коррупционеры с очень серьезными знаниями в области железнодорожного транспорта", "Какой кошмар! Адекватные деньги для западных менеджеров!", "А потом Янченко говорит, что украинцы иждивенцы, а набсоветы прям трудоголики", "Гнать мародеров в окопы", "У Пенсионного фонда забрали - членам Нацсовета отдали. Просто и "со вкусом". - писали пользователи в сети.

Напомним, что в харьковских электричках рекордно взвинтили цены на проезд: известно о неприятных последствиях.

Также Politeka писала, что «Укрзализныця» резко изменила расписание поездов, есть неприятные нюансы: «Что за издевательство?».

А еще Politeka сообщала, что людям пришлось толпиться в переполненной электричке из Киева, фото: "Пламенный привет от работников ЖД".